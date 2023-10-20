حماس تدعو لفتح معبر رفح بين غزة ومصر بشكل دائم

دعت حركة "حماس" اليوم الجمعة، إلى فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل دائم وذلك في ظل الاستعدادات لإدخال مساعدات من خلاله.



وأكدت حماس في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، على ضرورة فتح معبر بشكل مستمر لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولدخول المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة، برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.



واعتبرت حماس أن الحديث عن إدخال 20 شاحنة من المساعدات إلى جنوب قطاع غزة فقط هو "محاولة أمريكية إسرائيلية لذر الرماد في العيون ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة".



وشددت على أن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من ذلك بكثير من المواد الطبية والأغذية، وأنه كان يدخل القطاع قرابة الـ500 شاحنة يوميا وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب في ظل الحصار الإسرائيلي.



وصباح اليوم قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأمن المصري أزال حواجز إسمنتية كان وضعها قبل أيام أمام بوابة معبر رفح البري بين مصر وغزة.



وأظهرت صور متداولة شاحنات تحمل الحواجز، وذلك قبل ساعات من دخول متوقع للمساعدات الإنسانية إلى غزة لأول مرة منذ بدء جولة القتال الحالية.



وشنت حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيليا.



ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.



كما فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة وقطعت كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.