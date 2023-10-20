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قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيحضر قمة السلام بالقاهرة، غداً السبت، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن فيدان سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية على هامش القمة.

وتستضيف مصر قمة دولية للسلام، غدًا السبت، بمشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، بالعاصمة الإدارية، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتهدف القمة إلى بحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف إطلاق النار، والشروع في بحث سُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل الدولتين.

وتأتي قمة القاهرة الدولية للسلام، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة قمة دولية حول القضية الفلسطينية.