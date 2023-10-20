يحتفل العالم في شهر أكتوبر باليوم العالمي للبريد، بهدف زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال، وبهذه المناسبة تعرض سلسلة حكايات من متحف المركبات حكاية البريد المصري في عهد الخديوي إسماعيل.

ترجع نشأة البريد في مصر خلال العصر الحديث لعام 1831م حين أنشأت الدول الأجنبية الحاصلة على امتيازات في مصر عدة مكاتب بريد في الإسكندرية وبورسعيد والسويس، وكانت مصلحة البريد تُدار من خلال الجالية الإيطالية في مصر، وعندما وصل الخديوي إسماعيل لسدة الحكم كان طموحه كبير لتحديث مصر وتحويلها إلى قطعة من أوروبا فعمل على إدخال النظم الأوروبية بجميع مرافق الدولة وأصبح البريد هيئة مصرية في عهد الخديوي إسماعيل عام 1865م.

واشترى الخديوي من الإيطالي "موتسي" ملكية مشروع البوستة الأوروبية التي كانت تنقل الرسائل داخل وخارج مصر وأطلق عليها اسم البوستة الخديوية ولكن تحت إدارة موتسي.

وزادت مكاتب البريد إلى أن وصل عددها إلى 210 مكاتب بريد وفي عام 1866م تم إصدار أول طابع بريد مصري في مدينة جنوة في إيطاليا، ويجدر بالذكر أن أرشيف متحف المركبات الملكية ببولاق يحتوي على العديد من المكاتبات والمخاطبات والتلغرافات التي تحمل طوابع بريد وأختام تمثل البريد المصري في هذه الفترة.

يعرض متحف المركبات الملكية تمثال نصفي للخديوي إسماعيل من البرونز مرتديًا بدلة التشريفة والنياشين الخاصة به، والتمثال صناعة فرنسية مُدون عليه توقيع الصانع، ويُعرض بقاعة كبار الزوار.