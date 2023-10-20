الهلال الأحمر الفلسطيني: بلاغات عن 1400 ضحية تحت الأنقاض بينهم 700 طفل

قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إن الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة غاية الصعوبة، مشيرة إلى نزوح أكثر من مليون مواطن داخليا إلى المدارس والمستشفيات دون ماء أو غذاء اعتقاد بكونها ملاذا آمنا من الغارات الجوية لجيش الاحتلال.



وأضافت خلال تصريحات عبر «Sky News» مساء الجمعة، أن القطاع يعاني من نقص حاد بكل مستلزمات الحياة الأساسية في ظل تكثيف الاحتلال غاراته الجوية التي استهدفت تدمير آلاف الوحدات السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة.



ولفتت إلى استشهاد 16 ضحية جراء قصف جيش الاحتلال كنيسة الروم الأرثوذكس إحدى أقدم الكنائس بالعالم مساء أمس، موضحة أن القطاع الصحي في وضع انهيار، لا سيما بعد خروج 7 مستشفيات عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو نفاد كميات الوقود اللازمة لعمل مولدات الكهرباء.



وأضافت أن كل مستشفيات القطاع تعاني حاليا من نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن استنزاف كميات الوقود.



وأشارت إلى كسر جيش الاحتلال كل القوانين الدولية التي تجرم استهداف الطواقم الطبية خلال تأدية الخدمة الصحية، قائلة: «في الأيام الأولى فقط من العدوان فقدت 4 من زملائي المسعفين أثناء تأدية عملهم الإنساني؛ بإنقاذ حياة الجرحى والمصابين بالقصف المباشر على سيارة الإسعاف».



وذكرت أن أكثر من 60% من حصيلة الشهداء من النساء والأطفال، مشيرة إلى تلقي بلاغات عن 1400 ضحية تحت الأنقاض والركام بينهم 700 على الأقل من الأطفال.