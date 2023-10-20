ولي العهد السعودي: نرفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الجمعة، رفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.



وطالب ولي العهد السعودي، في كلمته خلال افتتاح القمة، بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة.



وقال بن سلمان: "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف، ونؤكد على ضرورة وقف العنف وحماية المدنيين".



وأشار ولي العهد إلى أن العنف المتصاعد في غزة يدفع ثمنه المدنيون، مؤكدا رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة.



وقال إنه ينبغي تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.



من ناحية أخرى، أعلن ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن أن حجم التجارة مع دول آسيان بلغ 8% من حجم تجارة دول الخليج.



وأعرب عن التطلع لتعزيز العلاقات مع دول الآسيان في جميع المجالات.



وثمن ولي العهد السعودي "إعلان دولكم (الأسيان) دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030".



وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمته" أنه في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات".



ومن المنتظر أن تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028، وتعزيز التعاون بين "مجلس التعاون الخليجي" و"آسيان"، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.



وتضم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا( آسيان )التي تأسست في 1967 كل من (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).