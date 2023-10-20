تواصل توافد المسئولين المشاركين في قمة القاهرة للسلام التي تنطلق غدا السبت

يتواصل توافد المسئولين المشاركين في "قمة القاهرة للسلام"، التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القاهرة، اليوم الجمعة.



وتبحث القمة آخر التطورات في قطاع غزة وسبل إيصال المساعدة الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.



ويشهد مطار القاهرة طوال اليوم حالة استنفار وسط كل الأجهزة العاملة وفتح استراحة رئاسة الجمهورية لاستقبال ضيوف القمة، وتم تشكيل فرق عمل لاستقبال الوفود المصاحبة للقادة الذين سيشاركون في فعالياتها.



فعلى مستوى الرؤساء، وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.



ووصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ويضم الوفد المرافق له- الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس.



كما وصلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، للمشاركة في القمة، بعدما زارت القاهرة السبت الماضي وعقدت محادثات مع نظيرها المصري سامح شكري.



وكذلك، وصل وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، للمشاركة في القمة، وكان قد زار القاهرة السبت الماضي، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.



ومن الكويت، وصل السفير أحمد عبدالرحمن البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي.



ومن موسكو، وصل ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا للمشاركة في فعاليات القمة.



وفي وقت سابق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر وصفتها بأنها "خاصة"، تأكيد 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن مشاركتها في قمة القاهرة للسلام، بينهم مسئولون من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.