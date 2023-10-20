 فرقاطة ألمانية تبحر إلى لبنان للانضمام إلى بعثة حفظ السلام الأممية - بوابة الشروق
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فرقاطة ألمانية تبحر إلى لبنان للانضمام إلى بعثة حفظ السلام الأممية

إمدن (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 4:05 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 4:05 م
غادرت فرقاطة ألمانية ميناء فيلهيلمشافن المطل على بحر الشمال الألماني في خضم الأزمة في الشرق الأوسط، لتجري دوريات ضمن بعثة الأمم المتحدة قبالة سواحل لبنان.

وقال متحدث باسم القوات البحرية إن السفينة الحربية، التي تقل نحو 120 بحارا، أبحرت من الميناء اليوم الجمعة كما هو مخطط له.

وفي الشهور المقبلة، ستساعد السفينة على ضمان أمن الحدود البحرية ومنع تهريب الأسلحة على طول الساحل اللبناني ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل).

يشار إلى أن هذه هي أول مهمة على الاطلاق تكلف بها السفينة الحربية، وهي من طراز "إف 125" ودخلت الخدمة في 2019.

وتم تكليف بعثة حفظ السلام الأممية بمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تتكرر الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" الشيعي اللبناني المدعوم من إيران.

وأثارت الاشتباكات الحدودية المخاوف من تفاقم الصراع في المنطقة. وجاءت الاشتباكات بعد الهجمات شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

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