أعرب الحاخام اليهودي ديفيد وايز، المتحدث باسم جماعة «ناطوري كارتا» المناهضة لإسرائيل، عن استنكاره الشديد لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.

ودعا خلال مداخلة له عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، لبرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «ام بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، منوهًا بأن جماعة «ناطوري كارتا» تعارض الصهيونية بكل أشكالها.

وأشار إلى أنها حركة تؤمن بأن إقامة دولة يهودية في فلسطين هي مخالفة للدين اليهودي، موضحًا أنها تنظم مظاهرات يهودية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتسعى إلى بناء جسور الصلح بين اليهود والعرب.

وعقب: «أنا يهودي متضامن مع فلسطين وارتدى العلم الخاص بها في الشوارع، ونناهض الصهيونية لدولة الاحتلال الإسرائيلي».

و جماعة ناطوري كارتا هي حركة يهودية حريدية ترفض الصهيونية بكل أشكالها، وتعارض وجود دولة الاحتلال، وتأسست الجماعة في عام 1935 في مدينة القدس، وتضم حوالي 5000 عضو حول العالم، تستند مواقف ناطوري كارتا إلى معتقدات دينية يهودية، حيث ترى أن إقامة دولة يهودية في فلسطين هي مخالفة لقوانين التوراة، وأن الله هو الذي سيعيد اليهود إلى أرضهم في نهاية الزمان.

وكانت «ناطوري كارتا»، قد نظمت في وقت سابق مظاهرات في القدس ولندن ونيويورك، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية ضد غزة.