إيلون ماسك يقرر التبرع بمليون دولار يوميا كجائزة لحث الناخبين على التصويت في الانتخابات الأمريكية

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قرر الملياردير إيلون ماسك، المؤيد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التبرع بمليون دولار يوميا حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر القادم، كجائزة للموقعين على عريضة تشجع الناخبين على التصويت في الولايات الرئيسية المتأرجحة.

وتدعم العريضة "حرية التعبير والحق في حمل السلاح" وتتعهد بأنه اعتبارا من أمس السبت سيتم اختيار شخص من بين الأشخاص الموقعين على العريضة ليحظى بفرصة الفوز بالجائزة.

وقال ماسك، في تجمع في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، إن هدفه هو الحصول على توقيع ما بين مليون إلى مليوني ناخب في الولايات المتأرجحة "لأنني أعتقد أن هذا يرسل رسالة حاسمة إلى ساستنا المنتخبين".

وسلم ماسك الشيك الأول لشخص من ولاية بنسلفانيا.

ويبدو أن هدف ماسك هو حث أنصار الحزب الجمهوري على وجه الخصوص على التسجيل للتصويت.

وأشار المراقبون إلى أن هذه الحيلة قد تخالف قانونا يحظر دفع أموال للناخبين لتسجيل أسمائهم للتصويت.

وأفادت لجنة الانتخابات الفيدرالية أن ماسك تبرع بنحو 75 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى لجنة العمل السياسي الأمريكية التي أنشأها لدعم حملة دونالد ترامب.

كما استخدم ماسك حسابه الشخصي العام على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.