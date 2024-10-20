مجزرة بيت لاهيا تودي بحياة 87 فلسطينيا وترفع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 42 ألفا و603

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن "مجزرة" بيت لاهيا والتي أدت لاستشهاد 87 فلسطينياً وأصابت أكثر من 40 آخرين بينهم حالات حرجة، رفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 42 ألفاً و603 ضحايا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الجيش الإسرائيلي، ارتكب 7 "مجازر" ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وبشأن أعداد المصابين، أشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى ارتفاع الأعداد إلى 99 ألفاً و795 مصاباً.