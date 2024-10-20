اعتقال ليبي بألمانيا بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية

اعتقلت السلطات الألمانية -السبت- قرب برلين ليبيّا يُشتبه بتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، حسبما قالت النيابة العامة الفدرالية.

وأفاد متحدث باسم النيابة العامة، بأن السلطات تشتبه بأن الرجل خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين وبأنه دعم "جماعة إرهابية في الخارج"، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم داعش الارهابي، بحسب موقع "الجزيرة نت "الإخباري.

من جهتها، ذكرت صحيفة بيلد أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به.

وقالت النيابة العامة إنه تم تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به (28 عاما) أمام قاضٍ في محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه الأحد.

ووفقا لصحيفة بيلد، وصل الليبي إلى ألمانيا في نوفمبر 2022 وتقدم بطلب لجوء تم رفضه في 28 سبتمبر 2023.

ومن المرجح أن يؤدي عدم اتخاذ إجراءات ترحيل بحق هذا الرجل إلى إعادة إشعال جدل حاد في ألمانيا حول تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

واتخذت حكومة أولاف شولتس مؤخرا سلسلة إجراءات لتشديد ضوابط الهجرة، ويتمثل أحد هذه الالتزامات الرئيسية في تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، زادت السلطات الألمانية حدتها في مواجهة "معاداة السامية"، واتخذت مواقف وُصفت بأنها داعمة لإسرائيل، إذ فرضت بعض الولايات شرط الاعتراف بإسرائيل على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية.

وفي بداية أكتوبر، استهدفت هجمات سفارتي إسرائيل في كوبنهاغن وستوكهولم، وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات السويدية (سابو) في ذلك الوقت إن تورط إيران هو "احتمال وارد".

وفي أوائل سبتمبر، أردت شرطة ميونخ بالرصاص شابا نمساويا بينما كان يستعد لتنفيذ هجوم على القنصلية العامة الإسرائيلية.

وتم تسجيل أكثر من 3200 جريمة، تتعلق بما يُطلق عليه "معاداة السامية" على مستوى ألمانيا منذ مطلع هذا العام حتى أكتوبر الجاري، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.