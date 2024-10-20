تعرف على أبرز بنود لائحة المسابقات في الموسم الجديد

أصدرت رابطة الأندية المحترفة لائحة المسابقات المصرية الخاصة بالموسم الجديد 2024-2025، وذلك بعد الإعلان عن قرعة بطولة الدوري مساء السبت.

وقررت رابطة الأندية تغليظ العقوبات في الموسم الجديد، حيث تصل إحداها للإيقاف لعام ميلادي، بالإضافة لغرامات تصل إلى 20 مليون جنيه.

واستقرت لائحة المسابقات تغريم أي لاعب 2500 جنيه حال حصوله على بطاقة حمراء بعد تلقيه الإنذار الثاني، مع إيقافه مباراة واحدة، فيما يتم تغريمه 5 آلاف جنيه في حالة الطرد المباشر، مع إيقاف اللاعب لمباراتين، وزيادة المبلغ بمقدار 2500 جنيه مع كل حالة طرد جديدة.

كما سيتم فرض غرامات على الإنذارات هي ألف جنيه للإنذار الأول، و2500 جنيه للإنذار الثاني، و5 آلاف جنيه للإنذار الثالث، مع إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث.

كما تم تخصيص بند خاص للتشهير بأعضاء اتحاد الكرة ورابطة الأندية، يتضمن عقوبة الإيقاف في حال حدوث المخالفة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل اللائحة حظر رفع أي شعارات أو صور غير مصرح بها، مع فرض عقوبات شديدة على الإشارات العنصرية.

وبشأن المخالفات تجاه الحكام، تنص لائحة المسابقات على أن التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو مساعديه أو أيًا من مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة أو إشارات فاضحة، ورش المياه تجاه الحكم ومساعديه أو أيًا من مسؤولي المباراة، فيتم إيقاف اللاعب 3 مباريات وتغريمه 30 ألف جنيه، فيما يتم المنع من مرافقة الفريق 3 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه حال صدور المخالفة من الجهاز الفني او الطبي أو الإداري.

وفي حال البصق على أحد الحكام أو مسؤولي المباراة، فتكون العقوبة المنع من مرافقة الفريق 15 مباراة وغرامة 100 ألف جنيه، حال صدور المخالفة من الجهاز الفني او الطبي أو الإداري، فيما يتم إيقاف اللاعب 15 مباراة وغرامة 100 ألف جنيه.

وعند محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه أو أيًا من مسؤولي المباراة، فتكون العقوبة فتكون العقوبة المنع من مرافقة الفريق 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، حال صدور المخالفة من الجهاز الفني او الطبي أو الإداري، وإيقاف اللاعب 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه.

وبشأن الانسحابات، فإذا اعتبر فريق منسحبًا من أي مباراة ثم استكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزومًا 3-0، بجانب خصم عدد 3 نقاط من رصيده، بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويعاد ترتيب الفريق في جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقًا لتقرير الحكم والمراقبين، أما في حالة عدم استكمال المسابقة فيتم توقيع غرامات مالية عليه تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.