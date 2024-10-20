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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الأردن يلتقي الرئيس السوري في دمشق

وكالات
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 12:27 م

وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمّون»، سيجري الصفدي، خلال زيارته مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

ومن المقرر أن تركز المباحثات الثنائية على التنسيق والتعاون بين عمان ودمشق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وخاصة الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حلول سلمية للصراعات القائمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي الدبلوماسية لتعزيز التعاون العربي والإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة.

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