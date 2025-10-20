إزالة 400 حالة تعد بالمرحلة الثالثة من الموجة 27 في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير لإدارة أملاك الدولة، تضمّن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الجاري وحتى الخميس 16 من نفس الشهر"، وصل إلى 426 حالة (157 حالة أملاك دولة و269 زراعة)، وذلك في ظل تنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية على مدار أشهر "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر"، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.