الدفاع المدني بغزة: 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة في القطاع

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بوجود حوالي 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.

وقال في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنّ استخراج الشهداء من تحت الأنقاض عملية معقدة تحتاج إلى تدخل العديد من الجهات.

وطالب بتوفير المعدات لاستخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، مؤكدًا أن الواقع في غزة لم يتغير منذ وقف إطلاق النار.

وأضاف: «لدينا قائمة طويلة بأسماء الشهداء الموجودين تحت الأنقاض، وتصلنا يوميًا مناشدات من العائلات في غزة بشأن مصير ذويهم».

وختم بالقول: «هناك أربعة آلاف شهيد في مدينة غزة وحدها تحت الأنقاض باستثناء مناطق تل الهوى والزيتون».

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.