أبوريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتابعون معسكر المحكمات

تواجد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوالعنين ومحمد أبوحسين، في معسكر المحكمات داخل مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحدث أبوريدة مع المحكمات قائلا إن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فيهن من أجل الظهور بقوة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

حيث انطلق المعسكر امس بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف يمدينة السادس من أكتوبر، لإعداد وتثقيف وتنشيط المحكمات المصريات بمشاركة 30 محكمة منهن 15 محكمة ساحة ، 15 مساعدة ،

بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد ، اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية ، ووجيه احمد نائب رئيس اللجنة ، وهيام بركه عضو اللجنة ومسئولة ملف التحكيم النسائى.

يتضمن برنامج المعسكر مراجعة قانون اللعبة واختبارات فيديو تيست والتعليمات الفنية الخاصة بسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس بهدف تحسين قدراتهن.