شهدت محافظة الفيوم واقعة ولادة داخل سيارة إسعاف، أثناء نقل سيدة من الوحدة الصحية بالغرق إلى مستشفى إطسا المركزي، بعدما باغتتها آلام الولادة خلال رحلة النقل، وتمكن المسعف أحمد شحاتة وسائق السيارة محمود شعبان من مساعدتها على وضع مولودتها داخل سيارة الإسعاف.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن سيارة الإسعاف كانت تنقل السيدة من الوحدة الصحية بالغرق إلى مستشفى إطسا المركزي، إلا أنها وضعت مولودتها خلال رحلة النقل، بمساعدة المسعف وسائق السيارة.

وأضاف أن السيدة أنجبت طفلة، مؤكدًا استقرار الحالة الصحية للأم والمولودة.

وجاءت الواقعة بجهود المسعف أحمد شحاتة وسائق سيارة الإسعاف محمود شعبان، اللذين تعاملا مع الموقف خلال نقل السيدة، وساعداها على إتمام الولادة داخل السيارة قبل الوصول إلى المستشفى.