حسين لبيب: لا نية لتأجيل بطولة العالم لكرة اليد للرجال بمصر

أكد حسين لبيب، مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 13 حتي 31 من يناير المقبل أنه لا نية للجنة المنظمة أو وزارة الشباب والرياضة المصرية لتأجيل البطولة التي ستقام بمصر في موعدها المحدد.

وقال لبيب في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد المصري اليوم الجمعة إن الأمور في حقيقة الأمر تزداد صعوبة في أوروبا بالنسبة لارتفاع وزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا لكن نتابع يوميا مع جميع الاتحادات التي أكدت مشاركتها في البطولة كل ما هو جديد وحتي الأن جميع الدول أكدت مشاركتها في المونديال .

وأضاف أن لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكرة اليد زارت الصالات الأربع التي ستقام عليها البطولة بدءا من الصالة الكبرى في استاد القاهرة التي تستوعب مدرجاتها ٢٢ ألف متفرج ثم صالة برج العرب التي تستوعب ٣٢٠٠ متفرج ووصولا لصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تكفي مدرجاتها لاستيعاب ٥٥٠٠ متفرج وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي تبلغ سعة مدرجاتها ٤٥٠٠ متفرج، موضحا أن الاستادات الجديدة وعملية التجديد والإحلال في صالة إستاد القاهرة نالت إعجاب اللجنة بدون إبداء أية ملحوظات سلبية بل كانت جميع التعليقات بها إشادة بالملاعب التي أصبحت جاهزة لاستقبال المنافسات .