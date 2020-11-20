أعلنت هيئة البث الإثيوبية، اليوم الجمعة، تعليق التصريح الممنوح لمراسل وكالة رويترز في إثيوبيا، كما أصدرت رسائل تحذير إلى مراسلي كل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" وإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.



وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء بسبب ما وصفته بـ"التقارير الكاذبة والمتحيزة عن الشؤون الجارية، لتضليل العالم وإحداث ضغوط دولية على إثيوبيا"، بحسب صحيفة "أديس ستاندر" الإثيوبية.



ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول العملية العسكرية التى تشنها الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي شمال البلاد، أسبوعها الثالث، حيث أسفرت عن سقوط مئات القتلي والمصابين ودفعت الآلاف للفرار عبر الحدود إلى السودان.