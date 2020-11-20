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لبنان: تسجيل 1709 إصابات و16 حالة وفاة بكورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
بيروت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 8:46 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 8:46 م
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"  في لبنان اليوم الجمعة إلى 113655 إصابة بعد تسجيل 1709 إصابات جديدة.

وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 884.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 325 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 64685.

ويجري حالياً تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي قضى بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من 14 نوفمبر الجاري بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضاً.

وتقوم وزارة الصحة بتجهيز المستشفيات الحكومية خلال فترة الإقفال العام بالمزيد من الأسرة المخصصة لاستقبال مرضى كورونا.

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