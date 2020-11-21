محافظ الجيزة يتابع مجهودات شفط مياه الأمطار بالأحياء والمراكز

تابع محافظ الجيزة أحمد راشد، على مدار اليوم الجمعة، مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية؛ للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.



وأكد المحافظ، في تصريحات، اليوم، أنه من خلال التنسيق بين كافة القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز تم الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار، وتم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية؛ لعدم التأثير على الحركة المرورية.



ولفت إلى أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار، وتجهيز المعدات، وإعداد خطط المواجهة السريعة.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع على مدار اليوم؛ لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولا بأول، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن، التي تتعرض للتراكمات؛ لسرعة سحب المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.