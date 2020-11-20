وزير الزراعة يفتتح مركز تدريب بحوث الصحراء بمطروح ويوزع 150 ألف شتلة زيتون مجانا على المزارعين

افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، مركز التدريب بمركز بحوث الصحراء بمطروح.



وتفقد وزير الزراعة، قاعات وورش التدريب وكذلك مشاتل الزيتون والتى بها 150 ألف شتلة يتم توزيعها على المزارعين مجانا وفقا للضوابط والمعايير، حيث يتم توزيعها من خلال 4 وحدات لمركز بحوث الصحراء بمطروح، كما تم مشاهدة طلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية وتوزيع شهادات تقدير على الطلاب المتميزين منهم بالصفين الأول والثاني.



وأشار "القصير"، إلى أن جهود الدولة تتحه نخو تحقيق التنمية المستدامة مع الإهتمام بتنمية الساحل الشمالي الغربى ومحافظة مطروح وسيوة، وكذلك الإعداد لبدء مشروعات التعاون مع منظمة الايفاد بنحو 1.3 مليار جنيه لإقامة مشروعات زراعية خاصة بالمناطق الرعوية والصحراوية، إلى جانب تحقيق تنمية إجتماعية من خلال إقامة المزيد من الآبار والسدود وخزانات المياه.



وتابع: بأنه سيتم زيادة المساحات الزراعية بنحو 90 ألف فدان ومجموعة طرق بأطوال نحو 250 كم، مع تقبل كافة المقترحات والأبحاث العلمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية لأهالي مطروح وحل المشكلاتهم.

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ومن جانبه، أكد محافظ مطروح، على استمرار تقديم الدعم للمزارعين والمرأة المعيلة إلى جانب دعم مزارعي سيوة ب3 مليون جنيه سنويا، وكذاك إنشاء آبار نشو بتكلفة 10 مليون جنيه بدعم من المحافظة، مشيرا إلى التنسيق مع منظمة إيفاد لتحقيق التنمية المستدامة.



وتابع: بأنه جارى إعداد الدراسات للإستفادة من مياه الأمطار وإدخالها في مع المشروعات المخططة بمنحة الإيفاد.



يذكرأنه، وزير الزراعة قد بدأ جولته صباح اليوم في مطروح بتوزيع 3600 شيكارة تقاوى شعير بنحو 140 طن على ألفين و333 مزارع، بتكلفة نحو 500 ألف جنيه، تم توزيعها مجانا على المزارعين في مناطق: "مرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدى براني".