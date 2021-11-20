البر الرئيسي الصيني يسجل 3 إصابات جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الجمعة ثلاث حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، التي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن من الحالات المذكورة، سُجلت حالتان في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج، شمال شرقي الصين، وحالة واحدة في جيلين بمقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد.

كما تم تسجيل 20 إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19 في ست مناطق على مستوى المقاطعات.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات يشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الجمعة.

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 98450 حالة، بينها 1158 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي، 12 منها خطيرة.

وخرج إجمالي 92656 مريضا من مستشفيات البر الرئيسي بعد تعافيهم، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصا.

وتم تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض يوم الجمعة، 15 منها وافدة من خارج البر الرئيسي.