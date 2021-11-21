قال السفير البريطاني لدى القاهرة جاريث بيلي، إن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال، كانوا سعداء للغاية بالزيارة التي أجروها إلى مصر، لافتًا إلى أنهم تشرفوا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، بالشكر إلى الشعب المصري على استضافة الأمير وزوجته، قائلًا: «مصر في قلب الأمير تشارلز، ويرغب في العودة لها خلال أقرب وقت».

وأشار إلى أن لقاء الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تناولت تعاون الأديان ودورها الهام والعاجل في حماية البيئة والمناخ.

ولفت إلى أن الأمير وزوجته لمسا تطور مصر وإمكانياتها في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مضيفًا: «يرون إمكانية مصر كقوة عظمى في الطاقة المتجددة وحجم استثماراتها في هذا المجال».

وذكر أن الدوقة كورنوال، مهتمة بتمكين المرأة وتحديد مستقبلها، موضحًا أنها زارت السيدات المعيلات في عزبة خير الله واستمعت إلى قصصهن لدعم أنفسهن وعائلتهن وتقرير المستقبل الخاص بهن.

وأوضح أن الأمير تشارلز أخبره عند مغادرته من مصر أنه تشرف بتلك الزيارة، وكان منبهرًا بتقدم مصر في كل المجالات والدم الخفيف المصري، مؤكدًا أن الأمير كان سعيدًا باللقاءات التي أجراها خلال الزيارة.

وقال بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، صباح اليوم، إن الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال، عادا إلى المملكة المتحدة سعداء باللقاءات المختلفة التي قاموا بها والتجارب الجديدة التي مروا بها في «أم الدنيا»، وذلك بعد زياتهما الموفقة إلى مصر لمدة يومين؛ اليوم الأول في القاهرة واليوم الثاني في الإسكندرية.