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أسفرت انتخابات نادي الجزيرة عن فوز المهندس شريف سيف النصر، بمنصب رئاسة النادي لدورة جديدة.

وعقدت الجمعية العمومية بنادي الجزيرة، اليوم الجمعة، انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي، وأيضا عملية التصويت على ميزانية النادي.

وحضر انتخابات نادي الجزيرة، عددا كبيرا من الشخصيات العامة من أجل المشاركة في عملية التصويت، على رأسهم نجيب ساويرس وعمرو موسى وحسين فهمي وسميرة احمد ومصطفى فهمي ونادية الجندي.

بالإضافة إلى خالد الدرندلي وخالد مرتجي المرشحين بانتخابات النادي الأهلي على مقعد أمين الصندوق.

وجاءت نتائج الاصوات كالتالي:

اجمالي الحضور: ١٣٤٢٤

رئيس النادي

شريف سيف النصر (٧٢٣٦ صوت)

نائب الرئيس

إيهاب لهيطة (٧١٩٣ صوت)

أمين صندوق

احمد المهيلمي (٦٣٩٣ صوت)

اعضاء فوق السن

بدوي خليفة (٦٥٢٥ صوت)

محمد سري (٥٧٥٦ صوت)

علي شعبان ( ٥٦٩٧ صوت)

نيفين الطاهري (٤٩٣١ صوت)

اعضاء تحت السن

سلمي الفرنواني (٦٧٢٤ صوت)

عمر عصام ( ٥٨٧٢ صوت)