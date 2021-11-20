الخطيب يعقد ندوته الانتخابية الثالثه بمقر الجزيرة الأحد

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبل ندوته الانتخابية الثالثة في السابعة مساء غد الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لشرح البرنامج الانتخابي لقائمته.

ويتحدث الخطيب خلال الندوة عن المحاور الرئيسية التي يتركز عليها برنامجه الانتخابي والذي يتضمن العديد من المفاجآت ويسعى من خلاله لإحداث نقلة تنموية هائلة في النادي علي الأصعدة الاقتصادية والخدمية والإدارية والرياضية والاستثمارية، وفقا للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وضعها للأهلى خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق طموحات أعضاء النادي وجماهيره.

وشهدت ندوتا الخطيب في فرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر نجاحا كبيرا وتفاعلا منقطع النظير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين اشادوا بالإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، بالاضافة إلي الطفرة الإنشائية الكبيرة ووصول ميزانية النادي إلى أرقام غير مسبوقة و تحقيق فرق النادي لمعظم البطولات التي شاركت بها، وحصول فريق الكرة على لقبين لدوري ابطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية بخلاف الفوز بالدوري والكأس والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.

ويجمع أعضاء الجمعية العمومية للأهلي علي ضرورة اختيار القائمة الكاملة التي يقودها محمود الخطيب للحفاظ علي استقرار النادي واستكمال مسيرة الانجازات، خاصة أنها تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات الذين نالوا تزكية ودعم وتأييد لجنة حكماء ورموز النادي.