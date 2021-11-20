كشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على الدائري بالوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور، على جثة سيدة مجهولة الهوية ملقاة على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بأن سيارة صدمتها أثناء عبورها الطريق، وتمكنت القوات من التوصل لهوية المتوفية وتسليمها لأسرتها، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لضبط السائق المتسبب في الوفاة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، قد تلقى من غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ، و تبين وجود جثة سيدة بها إصابات في أماكن متفرقة من جسدها، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.