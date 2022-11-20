ملك ماليزيا يطلب من قادة الأحزاب تسمية رئيس الوزراء بحلول الغد

أمام قادة الأحزاب في ماليزيا حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم غد الاثنين لإبلاغ ملك البلاد باختيارهم لرئيس الوزراء والائتلاف الحاكم، بعد انتخابات جرت، أمس السبت، أسفرت عن أول برلمان معلق في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن القصر الوطني قال في بيان، اليوم الأحد، إن قرار الملك بشأن الحكومة الجديدة، وتعيين رئيس الوزراء سيكون نهائيا.

وحصل تحالف "باكاتان هارابان" بزعامة أنور إبراهيم على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، التي بلغت 82 من أصل 220 مقعدا، في تصويت أمس، بينما لم يبتعد عنه تحالف رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين "بريكاتان ناسيونال"، الذي حصل على 73 مقعدا.

وحصل حزب "باريسان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب على 30 مقعدا، إذ فشلت مقامرة إجراء انتخابات مبكرة.

ويحتاج أي ائتلاف إلى 111 مقعدا لتشكيل أغلبية، بينما ستجرى انتخابات فرعية لدائرتين انتخابيتين لاحقا.

وقال أنور، خلال مؤتمرات صحفية في الصباح الباكر، إن لديه دعما كافيا من حلفاء آخرين لتجاوز عتبة تشكيل اتئلاف، بينما قال محي الدين إنه سيتحدث إلى الأطراف في جزيرة "بورنيو" لتحقيق هذا الهدف.