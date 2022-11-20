 إيطاليا: زلزال بقوة 4.3 يقع قبالة ساحل مدينة بيزارو صباح اليوم - بوابة الشروق
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إيطاليا: زلزال بقوة 4.3 يقع قبالة ساحل مدينة بيزارو صباح اليوم

(د ب أ)
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 11:02 ص

وقع زلزال بقوة 4.3% على مقياس ريختر قبالة ساحل مدينة بيزارو بإقليم ماركي الإيطالي في الساعة 06:20 صباح اليوم الأحد، أعقبه زلزال آخر بقوة 3.2 عند الساعة 06:23 بالتوقيت المحلي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بعدم تسجيل أي أضرار أو تعرض الأشخاص لمشكلات، مقارنة بتلك التي سببتها الهزات القوية التي وقعت في 9.نوفمبر الجاري.

وكان مركز الزلازل الأخير، الذي شعر به سكان مدينة أنكونا، على عمق 10 كيلومترات.

وتضرب إقليم ماركي سلسلة زلزال، مما تسبب في أضرار تقدر بعشرات الملايين من اليورو، وأكثر من 100 نازح بين منطقتي أنكونا وبيزارو أوربينو.


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