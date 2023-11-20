رئيس جامعة سوهاج يكرم 40 مخترعا ورائد أعمال في مجالات التنمية المستدامة

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، 40 رائد أعمال ومبتكرًا في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة"، والذي نظمه مكاتب التايكو بالجامعة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، حيث كرم خلال زيارته للجامعة، عددًا من الطلاب أصحاب المشاريع المبتكرة والمتميزة، مبديًا سعادته بالنماذج الشبابية الناجحة، موجهًا بتنفيذ هذه الأفكار لتكون مشروعات ملموسة علي أرض الواقع.

وأكد النعماني، أن الجامعة تسير في الاتجاه الصحيح لاكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والعمل على زيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال، وذلك للإسهام في تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأضاف الدكتور معتز عطا الله مدير مكاتب التايكو بالجامعة، ومقرر عام المؤتمر، أنه على هامش المؤتمر تم استعراض قصص نجاح لرواد الأعمال، وتكريم ما يزيد عن 40 مخترعًا ونموذج أولي تطبيقي، حيث تم اختيار الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، للتصعيد للمشاركة في المعرض الدولي للابتكار، ومعرض جنيف الدولي للابتكارات.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كرم الفائزين بأفضل 10 ابتكارات، وهي "ابتكارات المركز الاستكشافي ببني سويف للمبتكر عمر جمال ربيع، ابتكار إدارة الموهوبين بسوهاج محمود عشري محمد، ودرع مقاومة الجهد الميكانيكي للمبتكر يحيى عرفة".

كما فاز عمرو فاروق بابتكار تحويل الدراجات الهوائية الي دراجات كهربية، وابتكار لا مزيد من الحوادث لزياد محمد سعيد، بالإضافة إلى ابتكار فلتر تنقية غازي أول أكسيد وثاني أكسيد الكربون لمحمد السيد عبد النظير، ومشروب غازي صحي للمبتكر محمد نصر الدين، وابتكار محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه للمبتكر سامي نجيب، وقصر الثقافة الافتراضي لأبو الحمد طه، وابتكار جهاز عن مكافحة التلوث البحري من بقع الزيوت، والمواد البترولية للمبتكر أحمد عبد المنعم.

فيما تم أيضًا تكريم 7 مخترعين من إدارة الموهوبين، و7 مخترعين من المركز الاستكشافي ببني سويف وجامعة الطفل بسوهاج، و13 مخترعًا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكريم 13 طالبًا عن مشاريع التخرج.