مسئول حوثي: عملية احتجاز السفينة رسالة تحذير لإسرائيل وداعميها

قال العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشئون المعنوية بحكومة أنصار الله «الحوثيين»، إنّ عملية احتجاز السفينة الإسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية ستكون لها الكثير من التداعيات الدولية لا سيما على مستوى مسارات الملاحة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أنّ جماعة أنصار الله لا تستهدف الممرات الدولية وأن أعمالها العسكرية تقتصر على استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن التابعة لشركات يملكها إسرائيليون.



وأشار إلى أن القوات المسلحة التابعة للحوثيين تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما سماها «أي حماقة» من قِبل إسرائيل أو أي قوة أخرى.



ولفت إلى أن عملية احتجاز السفينة هي رسالة لكل الأطراف الداعمة لإسرائيل، بأن عليها عدم الدخول للمياه الإقليمية اليمنية.



وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.



وقال المتحدث لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (يقصد مسلحي الجماعة) عملية عسكرية في البحر الأحمر».



وأوضح أنه «كان من نتائج هذه العملية الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، واقتيادها إلى الساحل اليمني»، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة السفينة أو هوية من كانوا على متنها أو وجهتها.