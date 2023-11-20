مسئول طبي فلسطيني: إسرائيل تعدم الجرحى والمرضى بمستشفيات غزة

قال مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت، الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات بقطاع غزة.

وأوضح زقوت في تصريحات صحفية، نقلتها منصات وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن "الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه"، مشيرا إلى "قيام الاحتلال بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "هناك 260 جريحا في مجمع الشفاء الطبي (غرب مدينة غزة)، يموت واحد منهم كل يوم"، موضحا أن المستشفى الإندونيسي بدوره يضم "آلاف النازحين ونحو 200 من الكادر الطبي".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة "استشهاد 12 شخصا وإصابة عشرات"، إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي، بالتزامن مع محاصرتها بعشرات الآليات العسكرية والمدفعيات، وفق شهادات متطابقة.

وكانت الوزارة الفلسطينية حذرت في بيان من أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر لمستشفى الإندونيسي".

من جهته، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، في تصريحات صحفية، إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة"، بينما "تصر الطواقم الطبية في المستشفى على البقاء لعلاج الجرحى".

وأضاف أن "هناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي"، بحسب ما نقلته صفحة وزارة الصحة الفلسطينية بغزة على تليجرام.

ووصف القدرة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه "كارثي"، موضحا أن "الاحتلال يكثف هجماته على المستشفى ويحاصره".