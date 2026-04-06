ترامب يهدد بسجن شخص سرّب معلومات عن فقدان طيارين بإيران وعملية إنقاذهما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيسأل المؤسسة الإعلامية عن اسم الشخص الذي سرب معلومات عن عملية إنقاذ الجندي الأمريكي من إيران.

وبحسب وكالة رويترز، هدد ترامب في كلمة تلفزيونية، بسجن الشخص الذي أبلغ عن العملية مستشهدا بدواعي الأمن القومي.

وصرح ترامب، بأن تسريب المعلومات من وسائل إعلام بخصوص فقدان الاتصال بالطيارين الأمريكيين شكل مساسًا بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته التي جاءت بحضور مسئولين سياسيين وعسكريين: «سنكشف هوية الشخص الذي سرب معلومات فقدان الاتصال بالطيار الأمريكي ونقدمه للمحكمة».

وأشار إلى أن الطائرة المقاتلة إف 15 التي سقطت في إيران هي أول طائرة مأهولة يسقطها من وصفه بالعدو في هذه العملية برمتها، وقال إن الضربة الإيرانية التي أسقطت الطائرة الأمريكية كانت ضربة حظ.

ولفت ترامب إلى أن القوات الأمريكية نفذت على مدى 37 يوما الماضية أكثر من 10 آلاف طلعة قتالية فوق إيران وقصفت أكثر من 13 ألف هدف.