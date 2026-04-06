قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها لإيران، إنه "يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة، وقد تكون ليلة الغد".

وأضاف ترامب، في تصريحات تزامنت مع احتفالات عيد الفصح، أن الولايات المتحدة "تحتفل بنجاح واحدة من أضخم عمليات البحث القتالية"، في إشارة إلى عملية إنقاذ الطيارين داخل إيران.

وأكد أن مهمة البحث عن الجنديين الأمريكيين وإنقاذهما تعد من أكثر العمليات تعقيدًا وخطورة، موضحًا أن القوات الأمريكية انتشرت في 7 مواقع مختلفة لتضليل القوات الإيرانية أثناء تنفيذ العملية.

وأشار إلى أن المشاركين في إنقاذ أحد الجنديين واجهوا إطلاق نار من مسافة قريبة، ما يعكس خطورة المهمة داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح ترامب أنه تم إجلاء الجندي الثاني من "أراضي العدو" باستخدام مروحيتين من طراز "إتش 860 جولي غرين".

ولفت إلى أن عملية الإنقاذ شاركت فيها 155 طائرة، بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة و48 طائرة للتزويد بالوقود، مؤكدًا أن العملية لم تسفر عن إصابة أي من الجنود المشاركين.

وأضاف أنه تم تفجير طائرتي شحن علقتا على الرمال خلال العملية، لمنع حصول الإيرانيين على المعدات أو التكنولوجيا الخاصة بهما، مشيرًا إلى أن القادة العسكريين اتخذوا الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل تنفيذ التفجير.