تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأثنين 20 نوفمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

- وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 3.5 إلى 7 جنيهات.

ارتفعت أسعار البطاطس 50 قرش لتتراوح بين 8.5 إلى 14.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

ارتفعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

وتراجعت أسعار الفاصوليا 1.5جنيه لتتراوح بين 5 إلى 6 جنيها.

وارتفع سعر الباذنجان 50 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الرومي 1.5 جنيه ليترواح بين 4 إلى 10 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

وارتفع سعر الخيار البلدي 1.5 جنيه ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفعت سعر البامية جنيهين لتتراوح بين 29 إلى 35 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

تراجع سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 4.5 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 5.5 إلى 8.5 جنيه

وارتفع سعر الليمون البلدي 50 قرش ليتراوح بين 5,5 إلى 8 جنيهات.

وارتفع سعر التين البرشومي جنيها ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وتراجعت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وتراجع سعر الرمان جنيهين لتتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

سجلت أسعارالفراولة ما يترواح بين 15 إلى 20 جنيها.

وتراجعت أسعار الكانتالوب جنيها لتتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.