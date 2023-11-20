صحة غزة: استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة.

وقال في بيان له اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة، لافتا إلى إصرار الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي على البقاء لعلاج الجرحى.

وأضاف أن الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه، مردفا: "الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء".

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر الاثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.