ليتوانيا تتصدى لمهاجرين غير شرعيين حاولوا عبور الحدود من بيلاروس

قام شخصان ملثمان يرتديان ملابس مموهة بقطع جزء من السياج الحدودي بين ليتوانيا وبيلاروس، في محاولة للسماح بتسلل عشرة مهاجرين غير مسجلين عبر الحدود إلى ليتوانيا، حسبما أفادت جهاز حماية الحدود الليتواني اليوم الاثنين.

ونشر جهاز حماية الحدود مقطع فيديو يظهر محاولة تسلل المهاجرين عند معبر بوسكاي، وذكرت أن قوات الأمن في بيلاروس هي التي دبرت محاولة اجتياز الحدود بشكل غير قانوني.

وظهر في مقطع الفيديو الملثمان وهما يدعوان المهاجرين الذين كانوا ينتظرون في مكان قريب بعد قطع السياج الحدودي، ونجح أحد المهاجرين في العبور بالفعل إلى الجانب الليتواني، ولكنه هرع عائدا عندما تصدت له دورية حدود ليتوانية، فيما سار باقي المهاجرين في أعقابه.

ومنذ عام 2021، تواجه ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي محاولات تسلل مهاجرين من بيلاروس التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا.

وتوجه ليتوانيا وبولندا ولاتفيا اتهامات إلى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بتوجيه المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في محاولة للضغط على التكتل. وعززت الدول الثلاث إجراءات حماية حدودها وشيدت الأسوار الحدودية.

وسجلت ليتوانيا 85 محاولة لتدمير السياج الحدودي هذا العام، مقابل 467 محاولة العام الماضي.