مصرع شخص وإصابة آخر أثناء تركيب كهرباء محل بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، وذلك بعدما صعقهما التيار الكهربائي أثناء عملها في توصيل الكهرباء لأحد المحال التجارية بمدينة الجمالية، في محافظة الدقهلية؛ وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من المستشفى المركزي، بوصول محمد نبيل عبد الحميد 30 سنة، جثة هامدة، ووليد علي أبو زيد فياض، مصابا، ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهما مقيمان بمدينة الجمالية، ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عمل الاثنين في توصيل الكهرباء لأحد المحال بمنطقة الجرف بمدينة الجمالية، صعقهما التيار الكهربائي نتيجة سوء الأحوال الجوية؛ ما تسبب في مصرع الأول وإصابة الثاني.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجمالية، ونقل المصاب للعناية المركزة وحالته العامة مستقرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.