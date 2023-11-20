محافظ دمياط تناقش مخطط التشغيل الفني للمزرعة السمكية بالرطمة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا مع خبراء مختصين في مجال الإستزراع السمكي، ناقشت خلاله مخطط التشغيل الفني للمزرعة السمكية؛ التابعة للمحافظة بالرطمة، تزامناً مع خطة التطوير الخاصة بالمزرعة.

وأوضح بيان أصدره ديوان محافظة دمياط، أن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الخاصة بالمخطط، الذي تتواكب مع مشروع التطوير، الذي سيشمل 160 فدان من المزرعة كمرحلة أولى.

كما بحثت الدكتورة منال عوض آلية تخطي أي معوقات لوضع آلية محددة، تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية، وطبيعة التربة والمياه، بأحواض الإستزراع السمكي، والجدول الزمني لمشروع التطوير، وبما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل، للمساهمة في تحقيق التشغيل الأمثل للمزرعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على حرص المحافظة وضع محددات للتطوير، تساهم في الوصول إلى أفضل الممارسات، نحو تعظيم الإستفادة من المزرعة، وزيادة معدلات الإنتاج بها، وذلك بما يتماشى مع خطة الدولة ورؤيتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الإستزراع السمكي.

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