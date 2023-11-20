وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الفوز على سيراليون

وصلت بعثة منتخب مصر، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس الأحد فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.

وبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بالقاهرة، ثم خاض مباراة سيراليون فى ليبيريا لعدم صلاحية الملاعب في سيراليون لاستضافة المباريات، وتضم مجموعة مصر في تصفيات المونديال كلاً من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

وترأس بعثة منتخب مصر الأول في رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون ، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.