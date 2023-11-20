جيش الاحتلال يزعم: وصلنا لقلب مدينة غزة بسرعة أكبر مما توقعته حماس

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أنهم سيطروا على قلب مدينة غزة بعد تنفيذ عملية هجومية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنهم وصلوا إلى قلب مدينة غزة بسرعة أكبر مما توقعته حركة حماس.



وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تحاول حاليا التقدم في مناطق شرقي غزة وتحديدا في حي الزيتون ومخيم جباليا.



وأوضح أنّ هناك قتالا ضاريا يدور من المسافة صفر، مدعيا أن لقوات الاحتلال اليد العليا في هذه الحرب.



ونوه بأن جيش الاحتلال يكثف ضرباته برا وجوا قبل كل قتال يندلع، زاعما أنهم يعملون على تفكيك كل البنى التحتية لحركة حماس.