قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر في شمال سيناء، إنه منذ بداية الأزمة الفلسطينية يجري العمل على إدخال المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار استقبل الأطفال الخُدج الفلسطينيين، ورافقه محافظ شمال سيناء، مضيفا أنه جرى توزيعهم على المستشفيات في محافظة شمال سيناء، وجزء منه نقل عبر مطار العريش الدولي إلى مستشفيات بالقاهرة.



ولفت إلى أنه جرى استقبال ولي العهد الأردني الأمير حسين، وصاحبه أكثر من 25 طبيبا أردنيا ذهبوا إلى قطاع غزة؛ لإقامة مستشفى ميدانية هناك، منوها بأن مطار العريش الدولي استقبل أكثر من 150 طائرة مساعدات، بالإضافة إلى الآلاف المساعدات من المؤسسات الشريكة عبر أنفاق تحيا مصر.



وأشار إلى أن الهلال الأحمر بسيناء يستقبل المصابين والجرحى يوميا ويتم توزيعهم على المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، مشددا على أن جميع العاملين يقدمون أوجه الدعم النفسي للمصابين والمرافقين، إلى جانب توفير المحافظة أماكن لإقامة المرافقين للجرحى الفلسطينيين، وكذا قاعات اللعب والتفريغ النفسي للأطفال لعلاج آثار العنف الذي تعرضوا له في قطاع غزة ولو بالقدر البسيط.



وذكر أن هناك تنسيقا عاليا جدا بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والهلال الأحمر المصري، مع الجانب الفلسطيني، فيما يتعلق باستقبال الجرحى وإيصالهم للمستشفيات، حيث تحول الإصابات البسيطة لأقرب مستشفى، والأكثر صعوبة تحول لمستشفى العريش ودير العبد.





