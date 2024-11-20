حصيلة ضحايا العدوان على غزة تتجاوز 148 ألف شهيد ومصاب

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ411 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 13 شهيدًا و84 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و985 شهيدًا، و104 آلاف و92 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال المدفعي لجباليا النزلة شمالا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا آخر استشهد في قصف طائرات الاحتلال منطقة خربة العدس شمال رفح.

وأشارت إلى تسجيل إصابات بشظايا، جراء إلقاء مسيّرة تابعة للاحتلال قنبلة صوب مواطنين قرب مدخل النصيرات.