إنبي يتبرع لصالح عائلة محمد شوقي

أعلن نادي إنبي التبرع بجزء من مرتبات كل أعضاء فرق كرة القدم بالنادي، لصالح أسرة محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية فجر أمس الثلاثاء، على خلفية الأزمة القلبية التي تعرض لها قبل قرابة الأسبوع خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني.

وكتب إنبي في بيان رسمي عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن، قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية، شاملة (الفريق الأول - قطاع الشباب بقطاع الناشئين - فريق بايونيرز تحت رعاية نادي إنبي) استقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام فريق القزازين بدوري القسم الثاني».

وأكد إنبي: «تجسد هذه المبادرة القيم الإنسانية التي يتبناها أبناء نادي إنبي وجميع لاعبيه، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة».

واختتم البيان: «رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.. كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه المبادرة النبيلة».

وكان محمد سمير، لاعب نادي زد، دعى كل اللاعبين لخطوة التبرع من أجل مساعدة عائلة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وتضامن معه عدد كبير من اللاعبين على رأسهم محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي.