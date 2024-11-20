هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الخميس 21 نوفمبر 2024

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرود ليلا على كل الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 25 14

بنها 25 17

دمنهور 23 16

وادى النطرون 27 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 16

دمياط 25 16

بورسعيد 25 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 15

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 14

نخل 25 08

سانت كاترين 19 07

الطور 26 19

طابا 25 16

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 27 15

العلمين 26 14

مطروح 27 15

السلوم 26 14

سيوة 26 13

رأس غارب 27 17

الغردقة 28 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 28 19

حلايب 25 21

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 25 21

الفيوم 26 14

بني سويف 26 13

المنيا 27 12

أسيوط 26 12

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 27 15

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 28 16

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-



المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 20

المدينة 32 19

الرياض 32 17

المنامة 29 23

أبوظبى 30 22

الدوحة 31 23

الكويت 28 19

دمشق 20 08

بيروت 23 16

عمان 19 10

القدس 19 10

غزة 23 15

بغداد 25 12

مسقط 30 24

صنعاء 25 09

الخرطوم 34 20

طرابلس 24 18

تونس 22 14

الجزائر 21 17

الرباط 21 12

نواكشوط 37 18

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 17 06

إسطنبول 20 06

إسلام آباد 24 10

نيودلهى 24 12

جاكرتا 32 26

بكين 13 00

كوالالمبور 31 24

طوكيو 14 08

أثينا 21 10

روما 16 12

باريس 03 00

مدريد 16 08

برلين 03 02-

لندن 04 01

مونتريال 08 04

موسكو 08 01-

نيويورك 10 03

واشنطن 12 02

أديس أبابا 23 09