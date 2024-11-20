ترامب يعلن اختيار المدعي العام السابق وايتاكر سفيراً لدى الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأربعاء، اختيار المدعي العام السابق، ماثيو جي وايتاكر، من ولاية آيوا، سفيراً للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "مات محارب قوي ووطني مخلص، وسيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها، سيعزز العلاقات مع حلفائنا في (الناتو)، ويقف بثبات في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار.. سيضع أمريكا أولاً".

وأضاف: "لدي ثقة كاملة في قدرة مات على تمثيل الولايات المتحدة بقوة ونزاهة وتفانٍ لا يتزعزع، وأتطلع إلى العمل معه عن كثب بينما نواصل تعزيز السلام من خلال القوة والحرية والازدهار في جميع أنحاء العالم"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان ترامب قد اختار الدكتور محمد أوز ليشغل منصب مدير مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، وهي وكالة فيدرالية رئيسية تشرف على تغطية التأمين الصحي لأكثر من 150 مليون أمريكي.

وقال ترامب في بيان: "لقد عرفت الدكتور أوز لسنوات عدة، وأنا على ثقة من أنه سيقاتل لضمان حصول الجميع في أمريكا على أفضل رعاية صحية ممكنة، حتى تتمكن بلادنا من أن تكون عظيمة وصحية مرة أخرى".

وأضاف: "سيكون الدكتور أوز قائداً في تحفيز الوقاية من الأمراض، حتى نحصل على أفضل النتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلدنا العظيم".