روسيا تعتزم فرض قيود على تعدين العملات المشفرة في بعض المناطق بسبب نقص الكهرباء

فرضت روسيا قيودا على تعدين العملات المشفرة في أكثر من 10 مناطق يتركز فيها نشاط تعدين هذه العملات، في ظل المخاوف من نقص إمدادات الكهرباء الذي يؤثر على أداء الاقتصاد الروسي.

وبحسب بيان نشر في وقت سابق من الأسبوع الحالي فإن لجنة حكومية في مجال الكهرباء وافقت على حظر تعدين العملات المشفرة في 6 مناطق حتى 2031، إلى جانب بعض المناطق التي سيطرت عليها روسيا من الأراضي الأوكرانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخطة تتضمن ايضا حظر تعدين العملات الرقمية خلال فصل الشتاء وهو موسم ذروة الطلب على الطاقة في البلاد، لمدة ست سنوات في ثلاثة مناطق في سيبيريا بالقرب من بحيرة باليكال.

وذكرت صحيفة كومارسانت الروسية فإنه سيتم بدء تطبيق هذه القيود اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

وتعتبر هذه المناطق التي تواجه القيود مقرا لبعض شركات تعدين العملات المشفرة الرئيسية في روسيا، حيث تستفيد هذه الشركات من أسعار الكهرباء المنخفضة وسهولة الوصول إلى شبكات الكهرباء.

وبشكل عام تستهلك صناعة تعدين العملات المشفرة في روسيا حوالي 16 مليار كيلووات/ساعة سنويا من الكهرباء، بما يعادل حوالي 5ر1% من إجمالي استهلاك الكهرباء في روسيا، بحسب وزارة الكهرباء الروسية.

شهدت عمليات تعدين العملات المشفرة في روسيا نموًا في السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع هائل في سعر البيتكوين وقرار الصين في عام 2021 بفرض حظر شامل على هذه الممارسة.

في الوقت نفسه أعاقت العقوبات الدولية المفروضةعلى روسيا بسبب غزو أوكرانيا في فبراير 2022 القيام بالمدفوعات المصرفية التقليدية من وإلى روسيا، مما دفع الكرملين إلى إضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة والسماح بإطار عمل لاختبار استخدام العملات الرقمية في المعاملات عبر الحدود.