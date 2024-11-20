 النائب عصام دياب: 90% من محتوى تيك توك غير هادف ويهدد الأمن القومي.. والتطبيق أصبح مصدر رزق غير شرعي - بوابة الشروق
الأربعاء 20 نوفمبر 2024 4:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

النائب عصام دياب: 90% من محتوى تيك توك غير هادف ويهدد الأمن القومي.. والتطبيق أصبح مصدر رزق غير شرعي


نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 4:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 4:47 م

حذر النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، من خطورة تطبيق "تيك توك" في مصر، معلقا: التطبيق غير هادف ويهدد الأمن القومى المصري.

وقال دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن للمجتمع دور في حماية شباب وفتيات البلد، موضحا أن البرنامج أصبح مصدرا للرزق بشكل غير شرعي.

وأضاف أن المحتوى على تيك توك لا يليق بتراثنا ولا ديننا ولا مجتمعنا الفاضل، مطالبا بتشريع إجراءات رادعة؛ لمجابهة حدوث جرائم مثل التي نتعرض حاليا.

واختتم قائلا: 90% من المحتوى الذي يُبث عبر منصة "تيك توك" غير هادف ويهدد الأمن القومى المصري، وشباب مصر في خطر بسبب غياب الوعي والتوجيه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك