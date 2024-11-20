حذر النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، من خطورة تطبيق "تيك توك" في مصر، معلقا: التطبيق غير هادف ويهدد الأمن القومى المصري.

وقال دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن للمجتمع دور في حماية شباب وفتيات البلد، موضحا أن البرنامج أصبح مصدرا للرزق بشكل غير شرعي.

وأضاف أن المحتوى على تيك توك لا يليق بتراثنا ولا ديننا ولا مجتمعنا الفاضل، مطالبا بتشريع إجراءات رادعة؛ لمجابهة حدوث جرائم مثل التي نتعرض حاليا.

واختتم قائلا: 90% من المحتوى الذي يُبث عبر منصة "تيك توك" غير هادف ويهدد الأمن القومى المصري، وشباب مصر في خطر بسبب غياب الوعي والتوجيه.