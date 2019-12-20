إسبانيا: إلغاء 271 رحلة قطار بسبب إضراب عمال السكك الحديدية

جرى إلغاء مئات من رحلات القطارات في إسبانيا اليوم الجمعة بسبب إضراب عمال السكك الحديدية.

وبحسب ما أوردته هيئة إذاعة وتليفزيون إسبانيا "آر تي في إي"، يتوقع أن يصل عدد الرحلات الملغاة إلى 271 من رحلات القطارات المتوسطة والطويلة، بسبب الإضراب، ومن شأن ذلك أن يلحق الضرر بحوالي 28 ألف مسافر خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الميلاد (الكريسماس).

يشار إلى أنه في إسبانيا، يتعين الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في خضم أي أحداث غضب، وهو ما يعني أن معظم الرحلات المقررة ستستمر كما هي، وفق ما ذكرته شركة "رينفي" الحكومية للسكك الحديدية.

وكان الاتحاد العام للعمال نظم الإضراب احتجاجا على قيام شركة "رينفي" بإسناد خدمات لجهات أخرى عبر التعهيد، وللمطالبة بتعيين مزيد من العمال.

وكان عمال السكك الحديدية نظموا عدة إضرابات في وقت سابق العام الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي إضراب اليوم بحلول الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش)