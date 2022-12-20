محافظ الإسكندرية: غلق 9 منشآت مخالفة والتحفظ على 122 حالة إشغال

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، غلق 9 منشآت مخالفة، وتحرير 104 محاضر متنوعة، والتحفظ على 122 حالة إشغال.

وشن حى العجمي، برئاسة السيد موسى، حملة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت شوارع "البيطاش الرئيسي، الأربعين، البكوات، طريق إسكندرية مطروح ، ش الهانوفيل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشأت وتحرير 25 محضر والتحفظ على 60 حالة اشغال متنوع.

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي حملة للتفتيش على الأسواق والمنشأت التجارية استهدفت شارع السبع بنات ، علي بك الكبير، إسماعيل صبري، زاوية الأعرج وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة وسحب عينتين غذائيتين من قبل مسئول الصحة، والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات شملت شوارع الامير لؤلؤ، أم السلطان، أسعد وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 36 محضر متنوع وتحرير 7 إنذارات والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة حملة لضبط الاسعار وإلزام التجار بإعلان الأسعار شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات التفتيش على الأسواق العامة ومراقبة جودة السلع والتأكد من الإلتزام بالأسعار استهدفت الحملة شارع مسجد الصداقة، وأسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا.